За даними ЗМІ, російський корабель "Сергій Котов" був знищений українськими морськими дронами.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону не підтвердила, але й не спростувала інформацію про успішну атаку України на російський корабель "Сергій Котов" в Криму цієї ночі.

"Коли вибухають кримські соцмережі, коли вибухає щось в Криму в межах законів правил ведення війни, яких Україна дотримується, коли відбувається перелік певних подій, це і називається сезон бавовни. Коли він починається, а його нова стадія почалася з першим березня, з потеплінням та весною, ми можемо говорити про те, що наш потенціал не втрачено. Насіння маємо, а далі вже, як засіємо рясно, то зберемо врожай. Поки що просто насолоджуємося процесом", – сказала Гуменюк.

Знищення "Сергія Котова": що відомо

Вночі у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи у кількох місцях. Як повідомляли Z-пабліки, через атаку протягом усієї ночі був перекритий Кримський міст.

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Пізніше з'явилася інформація про те, що ціллю атаки зокрема був і російський патрульний корабель проекту 22160 "Сергій Котов". Всі деталі ураження та подальша доля судна наразі уточнюються.

Інформацію про вдалу атаку на корабель підтвердили в ГУР та Офісі президента – Андрій Єрмак заявив, що Чорноморський флот РФ – це символ окупації і його не може бути в українському Криму.

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