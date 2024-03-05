За цією операцією стоять українські розвідники.

Українські морські безпілотники в ніч на вівторок, 5 березня, уразили російський патрульний корабель проекту 22160 "Сергій Котов".

Як повідомляє "Українська правда", цю інформацію підтвердило джерело в Головному управлінні розвідки. Зазначається, що за цією спецоперацією стоять воїни ГУР.

Всі деталі ураження та подальша доля судна наразі уточнюються.

Тим часом у пропагандистських пабліках з'явилося відео, на якому видно момент ураження "Сергія Котова" морським дроном. На кадрах чутно стрілянину, а потім видно, як морський дрон влучає у судно - стається вибух.

"Сергій Котов" пішов на дно - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Ймовірно, на дно пішло ще одне російське військове судно.

Як повідомили Z-пабліки, військовий катер "Сергій Котов", ймовірно, стало ціллю нічної атаки морських безпілотників. За інформацією деяких пропагандистів, судно пішло на дно. Доля екіпажу невідома.

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