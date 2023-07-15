Два ворожих "Шахеди" збити не вдалося.

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 15 липня росіяни атакували Україну шістьома ударними дронами типу "Шахед" з південного напрямку. З них три було збито на Миколаївщині, ще один "приземлили" на сході.

"У ніч на 15 липня 2023 року противник атакував шістьома ударними дронами типу "Шахед" з південного напрямку. Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони "Shahed-136/131", – йдеться в повідомленні.

Минулої доби було ліквідовано, як сповіщали раніше, 16 з 17 ворожих "Шахедів", а також три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", Zala), три ударні дрони типу "Ланцет".

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Нічна атака по Україні - це треба знати

В ніч на 15 липня неодноразово оголошували повітряну тривогу у південних областях, зокрема, через загрозу застосування балістичного озброєння та ударних дронів. Запорізька ОВА зрештою сповістила, що армія РФ двічі атакувала околицю обласного центру із застосуванням БПЛА.

Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що на Запоріжжі "робота була потужна, працювали Сили протиповітряної оборони".

За повідомленнями Запорізької мерії, внаслідок атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкоджено інфраструктурний обʼєкт, постраждала людина.

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