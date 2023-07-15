У Запорізькій область є влучення, у Миколаївській – збиття.

В ніч на 15 липня російські окупанти завдали ударів по південних регіонах України, застосовуючи іранські дрони-камікадзе. На Миколаївщині було знищено три безпілотники типу "Шахед". На Запорізькому напрямку є "приліт".

"Ніч була неспокійною, оскільки ворог не полишає задумів щодо Півдня, Південь йому стоїть на перешкоді. Зокрема, в тих напрямках, які безпосередньо прилягають до прифронтових територій. Там, де ворог вбачає можливе зосередження резервів Сил оборони. Він нервується, не розуміючи, звідки чекати на черговий удар. Потерпає на Запорізькому напрямку, де на суходолі його суттєво притісняють наші підрозділи, і дуже занепокоєний тим, як розвиватимуться події через річку Дніпро. Саме тому атаки не припиняються. … Цієї ночі на Миколаївщині було знищено три безпілотники типу "Шахед", якими ворог намагався вночі атакувати південні регіони", – сповістила Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

На Запорізькому напрямку "робота була потужна, працювали Сили протиповітряної оборони"

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"На жаль, є влучення, але підсумки нічної атаки ще підбиваються", – додала Гуменюк.

Нічна атака по Україні - це треба знати

В ніч на 15 липня по кілька разів оголошували повітряну тривогу у південних областях України – Миколаївській, Херсонській, Запорізькій.

В Повітряних силах повідомляли, що причина оголошення тривоги – загроза застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА.

О 1:25 "Суспільне" з посиланням на кореспондентів повідомило, що у Запоріжжі було чутно два вибухи.

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