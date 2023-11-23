Усі місця утримання військоповополонених створюються та функціонують згідно з нормами міжнародного права та Женевських конвенцій.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляє, що в Україні створять нове місце для утримання російських військоповополонених, це буде ще один великий табір.

Про це він сказав у інтерв’ю, яке було продемонстроване в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо російських військовополонених та начебто того, що місця для їх утримання в Україні переповнені.

"Давно була потреба створення нового табору утримання російських військовополонених, робота над цим ведеться, найближчим часом будуть новини. По локації – цього разу це буде інше місце. Але не будемо додатково давати якоїсь конкретики. Буде ще один великий табір", - розповів Юсов.

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Він наголосив, що усі ці місця утримання створюються та функціонують згідно з нормами міжнародного права та Женевських конвенцій. До них мають доступ представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Україна – не Росія. Ми показуємо, що як би ми не ненавиділи наших ворогів, є міжнародне право, є людська гідність, українці її точно мають. І ми поводимося з ворогами так, як того вимагає міжнародне право. І вимагаємо, щоб так робила і так звана Російська Федерація", - зазначив представник розвідки.

Крім того, на запитання щодо "перевиховання", зокрема викладання військовополоненим росіянам прискореного курсу історії України, Юсов зауважив, що це питання "роззомбування людей, які вражені рашистською пропагандою".

"В цьому напрямку ведеться робота. Для того, щоб у військовополонених було об’єктивне сприйняття справжніх причин цієї геноцидної війни, хто справді винен у цій війні, яких страшних воєнних злочинів вони спричинили й наробили нашому народу. Звичайно, вони повинні знати інформацію про це", - сказав він.

Представник ГУР додав, що ця інформація до військовополонених доноситься у добровільному режимі.

Полонені російські окупанти - деталі

Раніше у The Times розповіли про життя полонених російських окупантів та те, як Україна їх "перевиховує". Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одна з колишніх виправних колоній на заході України перетворилася на центральний та поки єдиний табір для полонених окупантів. Тут військовополонені чекатимуть, поки їх відправлять додому: або в обміні полоненими, або в кінці війни.

Речник українського Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що близько третини всіх військовополонених у таборі – це колишні засуджені, завербовані армією у штрафні частини "Шторм-З".

Деякі колишні засуджені намагалися ввести в таборі "злочинний порядок", заснований на глибоких традиціях російської тюремної ієрархії.

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