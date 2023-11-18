За словами речника українського координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петра Яценка, перевиховання окупантів схоже на спробу "витягнути когось із релігійної секти".

Після повномасштабного вторгнення одна з колишніх виправних колоній у Західній Україні перетворилася на центральний та поки єдиний табір для полонених окупантів. Саме тут військовополонені чекатимуть, поки їх відправлять додому або в обміні полоненими, або в кінці війни.

Про те, як живуть в колонії полонені росіяни та про методи їх перевиховання розповідається у статті The Times.

"39-річний Микола з Приморська пішов на війну, вірячи, що росіяни та українці — це один народ, який розриває віроломне НАТО. Але сьогодні він прокидається о шостій ранку під звуки українського національного гімну, а після сніданку вшановує хвилиною мовчання загиблих внаслідок вторгнення Росії", - йдеться у статті.

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"Я виріс у Радянському Союзі, тож відчуваю, що ми одна країна", — сказав він.

І саме цю неоімперіалістичну ідеологію табірна влада намагається депрограмувати у полонених до того, як вони повернуться додому.

Водночас, як зазначає речник українського координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко, це як спроба "витягнути когось із релігійної секти", адже росіяни піддаються пропаганді все життя.

На стінах у колонії розміщені фотографії українських діячів, таких як Степан Бандера та Тарас Шевченко.

"Це прискорений курс історії України, який ми даємо в’язням, щоб розвінчати заяви Путіна про те, що Україна не є незалежною державою", – сказав Яценко.

За його словами, символом того, як більшість російських в’язнів дивляться на Україну, є один новоприбулий, який подивився на фотографію Бандери і подумав, що це фотографія молодого Путіна.

Зазначається, що українська влада не розголошує, скільки росіян повернули та кількість ув'язнених. Однак заморожування обмінів, запроваджене Москвою влітку, означає, що табір заповнений і потрібно будувати більше.

"Відповідно до Женевських конвенцій, військовополонені працюють шість днів на тиждень, за що їм платять 8 доларів на місяць, що дозволяє їм купувати напої та солодощі в табірному магазині. Coca-Cola на сьогоднішній день є найпопулярнішим товаром", - пише The Times.

Близько третини всіх військовополонених у таборі, за словами Яценка, – колишні засуджені, завербовані армією у штрафні частини Шторм-З. Багато з них значно старші за тих в'язнів, які були мобілізовані або є професійними військовими. Найстаршому, з ким вдалось поспілкуватись журналісту видання. Було 58 років.

Яценко також розповів, що деякі колишні засуджені намагалися ввести в таборі "злочинний порядок", заснований на глибоких традиціях російської тюремної ієрархії.

"Деякі з них хочуть спробувати показати, що вони тут великі люди", - сказав він. "Ми дуже швидко зупиняємо це. Ми говоримо їм, що якщо ви будете погано поводитися, ми вас звільнимо і нехай українці розберуться з вами. Зазвичай це працює".

Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває 4 тисячі 337 українців.

У координаційному штабі зазначали, що Росія фактично заморозила обмін військовополоненими, щоб розхитати українське суспільство.

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