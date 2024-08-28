Атака на нафтобазу була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва.

Дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили нафтобазу в Кіровській області РФ. Про це УНІАН повідомило джерело в українській розвідці.

Зазначається, що було уражено нафтобазу ФДКУ "Зеніт" в районі населеного пункту Котельнич Кіровської області.

"Атака на нафтобазу була здійснена дронами-камікадзе українського виробництва", – розповіло джерело.

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За інформацією російських телеграм-каналів, удару було завдано за допомогою щонайменше п’ятьох БПЛА. Внаслідок цього виникла пожежа на двох резервуарах нафтобази.

Джерело зазначило, що це перший випадок атаки українських дронів по ворожому обʼєкту в Кіровській області РФ. "Віддаленість цілі від кордону України – понад 1200 кілометрів. ФДКУ "Зеніт " є об’єктом ворожого ВПК та забезпечує пальним окупаційні війська ЗС РФ", – розповіло джерело.

Удари України по НПЗ та нафтобазам в РФ

Як повідомляв УНІАН 28 серпня також було уражено нафтобазу в Ростовській області РФ. В результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з Силами спеціальних операцій ЗСУ за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" управління Федеральної агенції державних резервів РФ в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський Ростовської області.