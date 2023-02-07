Про втрати у складі російської армії представник російського Міноборони традиційно не повідомив.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на селекторній нараді озвучив версію РФ про те, як йдуть бойові дії в Україні.

"Угруповання російських військ продовжують перемелювати все поставлене Києву озброєння і техніку - як на маршрутах його доставки, так і на бойових позиціях. Незважаючи на безпрецедентну військову допомогу з боку західних країн, противник несе значні втрати", - заявив Шойгу.

За його словами українські втрати за січень склали понад 6 500 військовослужбовців, 26 літаків, 7 вертольотів, 208 безпілотних літальних апаратів, 341 танк та інших бойових броньованих машин, 40 бойових машин реактивних систем залпового вогню.

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Про втрати у складі російської армії представник російського Міноборони традиційно не повідомляв.

"В інтересах Міноборони Росії створюється супутникова система всепогодного дистанційного зондування Землі. Вона сприятиме підвищенню ефективності військ", - розповів він.

Втрати РФ на війні в Україні: подробиці

Загальні бойові втрати російської армії станом на 7 лютого орієнтовно складають 133190 особин.

За минулу добу було знищено 14 танків (3245 з початку повномасштабного вторгнення); 28 бойових броньованих машин (6443 одиниці); 1 артилерійська система (2232).

Також знищено 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (всього 5107 з початку війни) та 5 одиниць спеціальної техніки (Всього - 208).

Також росіяни за час їх повномасштабного вторгнення недорахувалися 461 реактивної системи залпового вогню; 227 засобів протиповітряної оборони; 294 літаки; 18 кораблів і катерів. Знищено також 1958 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 796 крилатих ракет.