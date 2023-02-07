Втрати Росії в Україні невпинно ростуть. За добу знищено 14 танків, 28 бойових броньованих машин та артилерійська система.

Українські воїни за минулу добу, 6 лютого, ліквідували ще 1030 російських загарбників, які прийшли до нас зі зброєю.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, таким чином загальні бойові втрати російської армії станом на 7 лютого орієнтовно складають 133190 осіб.

Окрім перетворення звичайних росіян у "хороших росіян", українські військові знищують ще й їхню техніку. Зокрема, за минулу добу було знищено 14 танків (3245 з початку повномасштабного вторгнення); 28 бойових броньованих машин (6443 одиниці); 1 артилерійська система (2232).

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Також знищено 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (загалом 5107 з початку війни) і 5 одиниць спеціальної техніки (загалом - 208).

Також росіяни за час їхнього повномасштабного вторгнення недорахувалися 461 реактивної системи залпового вогню; 227 засобів протиповітряної оборони; 294 літаки; 18 кораблів і катерів. Знищено також 1958 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 796 крилатих ракет.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Також упродовж минулої доби, 6 лютого, росіяни завдали 6 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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