Він нібито провів перевірку штабу угруповання окупантів "Схід".

Очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу нібито побував на сході України. Російські ЗМІ стверджують, що він проінспектував штаб угруповання окупаційних військ "Схід" і вручив нагороди путінським вбивцям, що "відзначилися".

Також пропагандистські ресурси одразу розтиражували відео з російським міністром оборони, який нібито побував в Україні та заявив перед російськими окупантами, що вони "наближають перемогу".

Зазначимо, що угруповання "Схід" бере участь у бойових діях на Донецькому напрямку.

Відео дня

Нібито вояж Шойгу на окуповану територію України у грудні 2022-го

18 грудня 2022-го року з'явилися повідомлення, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів перевірку угруповання військ росіян у зоні проведення так званої "спецоперації" (так рашисти називають війну, - УНІАН.) в Україні.

Так, Шойгу під час нібито перевірки особливу увагу звернув на забезпечення, умови розміщення особового складу в польових умовах та на роботу медичних та тилових підрозділів окупантів.

Крім того, росЗМІ опублікували відео, на якому видно, як Шойгу з гелікоптера разом з підлеглими оглядає захисні споруди російських військ.

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