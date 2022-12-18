Очільник Міноборони РФ на власні очі хотів побачити стан, в якому перебувають російські окупанти в Україні.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів перевірку угруповання військ росіян у зоні проведення так званої "спецоперації" в Україні.

Так, згідно з повідомленнями росЗМІ, Шойгу під час перевірки особливу увагу звернув на забезпечення, умови розміщення особового складу в польових умовах та на роботу медичних та тилових підрозділів окупантів.

Крім того, росЗМІ опублікували відео, на якому видно, як Шойгу з гелікоптера разом з підлеглими оглядає захисні споруди російських військ.

Відео дня

Нагадаємо, 16 грудня президент РФ Володимир Путін зустрівся з військовими командирами й обговорив з ними війну проти України. На цьому заході його супроводжував Шойгу.

Війна РФ проти України

У Міноборони РФ заявили, що "досягли мети" масованим ударом по Україні 16 грудня. У своєму звіті відомство Шойгу навіть не приховувало, що вони цілились по українській критичній інфраструктурі. Однак росіяни стверджували, що об'єкти енергетики були атаковані, оскільки вони нібито забезпечують оборонно-промисловий комплекс.

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