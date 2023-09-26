За його словами, за цей термін Росія розраховує "досягти намічених цілей".

Росія розраховує завершити війну в Україні до 2025 року. Досягнути цілей "за два-три дні", як відомо, загарбникам не вдалося.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, на засіданні колегії російських генералів 26 вересня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "намічені цілі будуть досягнуті до 2025 року".

"Продовжуємо нарощувати бойову міць Збройних сил, у тому числі за рахунок постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції" (так в РФ називають війну - УНІАН). Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 дозволить досягти намічених цілей", - сказав Шойгу на колегії Міноборони РФ у вівторок.

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Коли закінчиться війна в Україні: що кажуть експерти

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прогнозував, що у 2023 році не варто очікувати завершення війни з Росією. На його думку, і в 2024 році війна, швидше за все, не закінчиться, хоча, можливо почнеться її завершальний етап.

"У 2023 році війна точно не закінчиться, є сумніви, що вона закінчиться і в 2024 році. Швидше за все, в 2024 році вона перейде в свій завершальний етап, але безпосередньо не закінчиться", - сказав він.

Натомість волонтер Сергій Притула вважає, що розв'язана Росією війна в Україні може не закінчитися ні цього, ні наступного року.

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