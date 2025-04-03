За даними Генштабу, ліквідовано більше 20 окупантів та уражено й знищено 19 одиниць бронетехніки росіян.

Українські оборонці відбили штурм противника у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині, ліквідувавши понад два десятки російських окупантів та 19 одиниць бронетехніки ворога.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, окупанти проводили штурмові дії та задіяли близько двох взводів особового складу та броньовану техніку.

"Результат ефективних дій українських воїнів - підтверджені втрати противника у бронетехніці: уражено - 12 одиниць, з них повністю знищено - 7. Підтверджені втрати живої сили російських окупантів: 18 осіб знищено, а 7 – поранено", - зазначено у повідомленні.

Водночас, підрахунок втрат ворога ще триває. Генштаб оприлюднив відео з кадрами знищення ворога під час штурмових дій.

Покровський напрямок сьогодні

Як повідомляв УНІАН, Покровський напрямок є одним з найгарячіших на фронті вже тривалий час. При тому, що наші оборонці на початку березня зупинили наступ Росії під Покровськом та почали контратакувати, ворог все одно намагається отримати тут хоч якісь успіхи.

Атаки росіян тривають на напрямку не вщухають.

Зокрема за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора ( із загалом 216 бойових зіткнень, що зафіксовані протягом минулої доби на всьому фронті). Ворог був активним у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.

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