Загалом за добу на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Російські загарбницькі війська інтенсивно атакують українських захисників на Покровському напрямку, зазнаючи нових втрат.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, за добу там відбулося 72 боєзіткнення, дев'ять з них досі тривають. Загарбники виявляли активність в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Калинового.

За попередніми даними, українським бійцям вдалося знешкодити на Покровському напрямку близько 364 російських солдатів, 221 з них - безповоротно.

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Також Генштаб звітує про знищення танку, восьми одиниць автотехніки, семи мотоциклів, двох броньованих машин піхоти, засобу радіоелектронної боротьби, самохідної артилерійської установки, гармати, міномета та двох пунктів управління. Значні пошкодження отримали дві одиниці автотехніки, три мотоцикли, дві гармати та танк.

Втрати Росії на війні

Раніше у Генеральному штабі повідомляли, що Російська Федерація втратила на війні проти України понад 910 тисяч своїх солдатів. Також окупанти щодня залишаються без різноманітної техніки та озброєння.

Російські журналісти вже встановили імена приблизно 100 тисяч російських окупантів, які загинули під час війни в Україні. Це було зроблено за допомогою відкритих джерел інформації.

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