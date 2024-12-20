Ворог може повторити спробу штурму Херсону: експерт оцінив можливі наслідки

Росіяни намагаються приховати свої сили, застосовуючи димові завіси на лівому березі Херсонщини.

Ворог тривалий час готував операцію з форсування Дніпра та атаки на Херсон. Про це в ефірі "Radio NV" заявив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

"Ворог накопичив там до 2000 штурмовиків та близько 300 швидкісних човнів. Для того, щоб спробувати провести форсування Дніпра. Як на мене – абсолютна маячня. Ширина Дніпра в цій частині складає 1000 метрів. Навіть якщо ворожим силам і вдасться висадитися, виникає питання – яким чином вони будуть його забезпечувати. Адже логістика є ключовим фактором, який впливає на стійкість оборони", – сказав Селезньов.

Водночас він припустив, що росіяни можуть спробувати провести ще одну операцію з форсування Дніпра. Втім, на думку експерта, навряд ця операція закінчиться успіхом. Він також звернув увагу на тактику ворога під час підготовки штурмових дій.

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"Вони намагалися скористатися будовою зруйнованого Антонівського мосту, аби під його прикриттям сформувати невеликий плацдарм вже на правому березі. Зараз інженерні підрозділи армії РФ пускають дими вздовж течії Дніпра. Щоб під її прикриттям спробувати ще провести такого рівня та масштабу атак. Але українські дрони дають абсолютно чітку картину. Динаміка на цьому напрямку з'явилася. Інтенсивність, я думаю, буде й далі відбуватися", – пояснив Селезньов.

Штурм Херсону: що відомо

Зранку, 20 грудня, російські окупанти почали обстрілювати Херсон з артилерії. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. У той же час російська ДРГ намагалася форсувати річку Дніпро та зайти у місто. Але вони були виявлені та знищені.

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