Влада наголосила, що напружена обстановка триватиме всі свята та просить людей утриматися від прогулянок.

Сьогодні з самого ранку Херсон та передмістя зазнають небувалого обстрілу з боку армії РФ. В напрямку обласного центру проривалися диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Серед містян є загиблі та багато поранених.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, місто та передмістя знаходяться під масованим обстрілом ворожої артилерії.

"Масований обстріл Херсона та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя триває. Окупанти гатять по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади зазнали руйнувань... Вже відомо про постраждалих, їх доправлено до лікарні. Є загиблий...", - заявив Прокудін.

Відео дня

За даними ОВА, наразі відомо про шістьох поранених та одного загиблого. Зокрема, поранення, несумісні з життям, дістав 60-річний чоловік, який перебував у приміщенні. У тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного чоловіка. У нього – вибухова травма та поранення грудної клітини.

Ще пʼятеро потерпілих – четверо чоловіків і жінка – дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Усі вони – під наглядом медиків.

Крім того, у відеозверненні до населення Прокудін також повідомив, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсону, але були виявлені та знищені Силами оборони.

"Медики рятувальники правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Ми не спимо разом з вами… Попереду важкі дні, напружена ситуація збережеться протягом всіх свят. Тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці!", - наголосив посадовець.

Він також закликав місцевих жителів тимчасово евакуюватися до більш безпечних районів області або регіонів України.

Крім того, керівник Херсонської МВА Роман Мрочко наголосив, що сьогодні - надзвичайно важкий ранок для Херсона. "Такої кількості обстрілів ще ніколи не зазнавало наше місто… Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки", - акцентував Мрочко.

За його даними, всі постраждалі – цивільні. У тяжкому стані доправлено до лікарні 76-річного херсонця. Внаслідок ранкового масованого обстрілу міста він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

"У 44-річного чоловіка вибухова травма та травматична ампутація пальців правої руки. Також з Центрального району Херсона до лікарні доставили 55-річну жінку. Вона отримала мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, множинні уламкові поранення ноги…", - розповів очільник МВА.

Він додав, що також до лікарні доставлений 86-річний чоловік. Йому діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення. Згодом був ушпиталений 42-річний чоловік з контузією та мінно-вибуховою травмою.

Ситуація в Херсонській області

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованому лівобережжі російська армія зібрала три сотні човнів. На думку екскомандира роти батальйону "Айдар", ветерана АТО Євгена Дикого, за допомогою човнів російські загарбники намагатимуться ліквідувати так звану "сіру зону" - захопити острови, де вже два роки оперують українські спецпризначенці.

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