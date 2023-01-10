Всі фейки, які розповсюджують окупанти про те, що нібито місто вже під їхнім прапором, не відповідають дійсності.

Російські окупанти сконцентрували величезні зусилля на штурмі Соледара Донецької області, але місто тримається завдяки українським захисникам. Однак від інфраструктури Соледара майже нічого не залишилося.

Як повідомив в ефірі телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, у другій половині дня на Бахмутському напрямку розпочалися ще більш жорстокі бої. Найгарячішою точкою наразі є саме Соледар.

"Як відомо, ворог дуже суттєво сконцентрував свої зусилля саме на місті Соледарі. Кількість штурмових груп саме ПВК збільшилася дуже суттєво, починаючи з пʼятниці. Але (українські – ред.) бійці тримають місто і наносять такі ураження, що дійсно ворог іде по трупах своїх найманців і намагається пройти в місто. Але найзапекліші бої тривають, і це свідчить про те, що місто є українським. Воно тримається завдяки нашим захисникам", – наголосив Кириленко.

Відео дня

За його словами, всі фейки, які розповсюджують окупанти, починаючи з кінця минулого тижня про те, що нібито місто вже під їхнім прапором, вони зайшли і просуваються далі – не відповідають дійсності.

"Але відповідає дійсності те, що найбільш гарячіша точка – це саме Соледар, з інфраструктури якого фактично не залишилося. Є тільки ті укріплення, шахти, які там розташовані, в які ворог намагається також пройти. Але про це знає командування. Командування тут, на місці, всі необхідні заходи від перегрупування до додавання сил додаткових вже вжиті. Додатково за необхідності будуть додаватися сили", – резюмував голова Донецької ОВА.

Ситуація в Соледарі

Ввечері 9 січня 2023 року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області та відступу російські окупанти розпочали потужний штурм міста.

За словами журналіста Юрія Бутусова, місто опинилося в загрозливій ситуації. Ворог вийшов на позицію, з якої може вести вогонь по основній трасі постачання на Соледар.

Президент Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього Донбасу. Він наголосив, що уся земля під Соледаром – у трупах окупантів і в шрамах від ударів.

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