Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області та відступу російські окупанти розпочали потужний штурм міста.

Як вона повідомила в Telegram, перед цим росіяни провели перегрупування, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони та змінили тактику.

"Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців. Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців", – наголосила Маляр.

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Представниця Міноборони зазначила, що наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі.

"Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", – резюмувала вона.

Ситуація в Соледарі: останні новини

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські захисники вісім діб ведуть безперервний контактний бій на ближніх дистанціях в Соледарі Донецької області. Російським окупантам вдалося зайти в забудову, але наші бійці тримають все місто під вогневим контролем.

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що рашисти шукають вразливі місця в обороні ЗСУ. Захоплення росіянами Соледара не відбулося, але там тривають складні бої.

Крім того, поблизу Соледара зникли двоє британських волонтерів. Нацполіція оголосила їх в розшук.

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