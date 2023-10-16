Минулої доби загальні втрати ворога склали 472 особи, сказав Тарнавський.

У Донецькій області за тиждень воїни Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" знищили три ворожих літаки. Йдеться про російські штурмовики Су-25.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він також розповів про ситуацію на Таврійському напрямку.

"Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання. Загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника", – написав він.

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Серед втрат противника: 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів російських окупантів.

Втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українські воїни ліквідували 288 630 російських окупантів. Зокрема, 860 загарбників було знищено за попередню добу.

Що стосується ворожих втрат у авіації, було знищено 318 літаків та 317 гелікоптерів. На металобрухт також перетворили біля 5 тисяч танків, 9385 броньованих машин та тисячі одиниць іншої військової техінки.

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