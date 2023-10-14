Авіація 12 разів вдарила по скупченню росіян та їхньої техніки, а також по зведеному окупантами мосту.

Впродовж минулої доби українські війська вдарили по російських позиціях, знищивши ворожий склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та техніку. Також вдалося збити російський штурмовик.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж доби українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також по зведеному окупантами мосту. Крім того, українські захисники знищили російський штурмовик Су-25 та безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

За добу ракетні війська вдарили по пункту управління, району скупчення російських військових та їхньої техніки, складу боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби росіян.

Відео дня

Водночас, у Генштабі також наголосили, що Росія продовжує тероризувати мирні населені пункти, завдаючи ракетних та авіаційних ударів, а також здійснюючи обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Так, 13 жовтня кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетного удару по дитячому будинку творчості у центрі міста Покровськ Донецької області. Внаслідок прицільного влучання отримали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

Загалом російські терористи завдали 3 ракетних та 59 авіаційних ударів, а також здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та мирних населених пунктах. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені цивільні, також зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Удар по Покровську

Як повідомляв УНІАН, під час вчорашньої ранкової атаки на Покровськ Донецької області окупанти також поцілили й будівлю управління соціального захисту населення, де перебувало понад 50 людей. Відомо про одного загиблого та десятки поранених внаслідок ударів.

За попередніми даними, російські загарбники атакували місто двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М".

Вас також можуть зацікавити новини: