За словами парламентаря, наш ВПК за три роки набрав достатньої спроможності і здатен суттєво нівелювати загрози та ризики.

Україна має "запас міцності" приблизно на півроку навіть без підтримки Сполучених Штатів Америки, утім зараз ведеться робота з пошуку альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння. Про це сказав Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє РБК-Україна.

Парламентар розповів, що на закритому засіданні Комітету з нацбезпеки було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні.

За словами Веніславського, Україна має запас міцності приблизно на півроку навіть без системної підтримки Сполучених Штатів. Однак ситуація значно ускладниться, тому нині ведеться робота з пошуку альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

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"Наш військово-промисловий комплекс за три роки набрав достатньо великої спроможності й здатний суттєво нівелювати загрози та ризики", - зауважив він.

Водночас депутат визнав, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні реактивні системи залпового вогню великої дальності, можуть поставити лише США.

Зазначається, що наразі основна мета - забезпечити українські сили ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак, а також знайти можливості заміни критичного американського озброєння. Веніславський сказав:

"Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на півроку навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють - і команда президента, і Верховна Рада, і наш комітет - над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати".

Призупинка допомоги США - деталі

Раніше агенція Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника американського Міністерства оборони зазначила, що президент США Дональд Трамп наказав Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні.

За словами співрозмовника агенції, рішення діятиме доти, доки новий лідер Штатів не вирішить, що Київ "демонструє добросовісну прихильність до миру".

Reuters та The Washington Post зауважили, що рішення Трампа про зупинку допомоги Україні отримало негайну негативну реакцію з боку демократів. Зазначається, що вони звинувачують Трампа в тому, що він схилився перед президентом Росії Володимиром Путіним і фактично дав йому дозвіл на подальшу агресію проти України.

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