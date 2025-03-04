Йдеться й про зброю, яка вже перебуває в дорозі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав Пентагону призупинити всю військову допомогу Україні.

Про це з посиланням на високопоставленого чиновника американського Міністерства оборони пише Bloomberg. За його словами, рішення діятиме доти, доки новий лідер Штатів не вирішить, що Київ "демонструє добросовісну прихильність до миру".

Чиновник повідомив, що Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету призупинити поставки всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні. Мова йде й про зброю, яка вже транспортується літаками й кораблями, або очікує в транзитних зонах у Польщі.

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Допомога Україні від США

Коли президент Дональд Трамп вступив на посаду в січні 2025 року, у бюджеті США залишалося приблизно 3,8 мільярда доларів невикористаних коштів для військової допомоги Україні за програмою Presidential Drawdown Authority.

Після напруженої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі виникли серйозні побоювання щодо можливого припинення військової допомоги з боку Америки.

Під час останнього спілкування з журналістами Трамп відмовився підтверджувати, що вирішив призупинити підтримку України. Він сказав, що Білий дім "подивиться, що станеться".

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