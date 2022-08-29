На військову допомогу Україні виділили близько $45 мільйонів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з колегою зі Швеції Анн Лінде і прем'єр-міністром країни Магдаленою Андерссон. Він попросив Швецію надати Україні самохідні артилерійські установки Archer.

У понеділок, 20 серпня, Кулеба на прес-конференції після переговорів розповів про результати зустрічі.

Так, Швеція надасть Україні новий пакет допомоги в розмірі 1 мільярд крон (понад $90 мільйонів). Половину пакету складе військова допомога.

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"Я буду чесним: подякувавши Швеції за все, що вона вже зробила, я одразу ж порушив питання про постачання зброї в Україну. Тому що під час війни найбільше потрібна зброя, зброя і ще раз зброя", — сказав Кулеба.

Зокрема, він попросив Швецію надати свої відомі САУ Archer і протиповітряні зенітно-ракетні комплекси RBS 70, а також більше снарядів для наших артилерійських систем.

"Як би дивно це не звучало, кращий спосіб збереження людських життів, в тому числі цивільних, і порятунку українських міст і сіл від руйнування – це надання Україні більше зброї. Щоб ми могли відбити російську агресію і російську армію", — наголосив міністр закордонних справ.

САУ Archer: що відомо

Шведська САУ Archer 155-мм калібру виробляється компанією Bofors, яка входить в британський збройовий концерн BAE Systems. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D з колісною формулою 6×6. Скорострільність САУ становить 8-9 пострілів на хвилину, повний боєкомплект з 21 снаряда може відстріляти за три хвилини. Приводиться в бойове положення гаубиця за 30 секунд. За стільки ж її можна підготувати до відходу з позиції.

Дальність стрільби становить від 30 до 60 км в залежності від боєприпасу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

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