САУ вже перебувають в розпорядженні ЗСУ.

Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Про це повідомив в Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, САУ вже перебувають в розпорядженні українських військових.

"Вони готові до використання і захисту від російських агресорів", - наголосив Надь.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив прибуття САУ.

"САУ "Zuzana 2" доїхали до України. 155-мм калібр для очистки території України від нечисті з триколором", - написав він.

Що відомо про Zuzana 2

САУ Zuzana 2 є модернізацією попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. В 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Їх передали в армію в 2021 році для заміни попереднього покоління.

Артустановка завдяки стволу довжиною 52 калібру здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа САУ здатна розвертатися на всі 360 градусів. Для її обслуговування необхідно три людини, в той час як в минулій модифікації - чотири.

Крім цього, гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній цілі одночасно.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня під час візиту до Києва президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила про постачання Україні гаубиць Zuzana. Виступаючи на засіданні Верховної Ради, вона зазначила, що окупантів з України "не виженуть наші пакети з ліками і продуктами", потрібна військова техніка і спорядження.

У червні стало відомо, що Словаччина відклала передачу гаубиць своєї армії, щоб швидше відправити їх на фронт в Україну.

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