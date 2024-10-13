Сибіга зазначив, що росіяни почали все частіше страчувати українських військових.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти з закликом жорстко відреагувати на страти українських військових росіянами.

Він підкреслив, що це є грубим порушенням міжнародного права. "Жорстоке поводження РФ з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни", - сказав міністр.

Сибіга зазначив, що росіяни все частіше страчують українських військових. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.

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Український міністр закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів - видати ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російських злочинців, посилити санкції, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання українців та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.

Крім цього, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених на Курщині.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що роблять все, щби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів.

Розстріл військових ЗСУ у Курській області

Сьогодні аналітики DeepState повідомили, що у Курській області російські військові розстріляли 9 українських військових. Їх розстріляли, ймовірно, 10 жовтня біля села Зелений Шлях.

За словами аналітиків, військові йшли на позиції, вважаючи, що перебувають у відносному тилу, але це виявилось не так. Вони вступили у бій з ворогом, але через нестачу боєкомплекту, здалися у полон.

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