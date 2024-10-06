Омбудсман заявив, що такі інциденти є воєнними злочинами та порушенням право людини.

Омбудсман України Дмитро Лубінець відреагував на відео зі стратою трьох українських військовополонених у Нью-Йорку Донецької області. Як заявив Лубінець у Telegram, страти росіянами українських полонених – це воєнні злочини:

"Сьогодні в Інтернеті зʼявилися чергове відео, де окупанти, вірогідно, розстрілюють беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку".

Омбудсман наголосив, що такі інциденти "неприпустимі і є порушенням прав людини". Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва. Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання.

Відео дня

Розстріл українських воїнів

Як повідомляв УНІАН, російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку Донецької області.

На кадрах видно черговий воєнний злочин російських загарбників. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів. Пізніше бійці "Азову" взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство.

Вас також можуть зацікавити новини: