Місцева адміністрація взята під контроль воїнів-добровольців.

Бійці-добровольці Сибірського батальйону та Чеченської республіки Ічкерія зайшли в наседений пункт Горьківське, що під Бєлгородом.

Як повідомляє Telegram-канал батальйону, воїни захопили будівлю адміністрації в селі. Воно розташоване в Грайворонському районі.

"Разом проти Імперії Зла! Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - написали бійці, опублікувавши фото з російським триколором під ногами.

Відео дня

До речі, у Вікіпедії зазначено, що з 17 березня цього року Горьківське перебуває під контролем батальйону "Сибір". Росіяни цю інформацію ніяк не коментують.

Рейд добровольців у Росії - останні новини

Російський добровольчий корпус (РДК) взяв у полон "пачку" військових. Як підтвердження бійці РДК показали нових полонених із числа збройних сил РФ і запросили "на зустріч" губернатора Бєлгородської області.

Вони також заявили, що "обмежена військова операція в Бєлгородській і Курській областях Росії триває".

Також УНІАН повідомляв, що Бєлгородську та Курську області атакували всю ніч і ранок 16 березня. Російська влада повідомила про двох загиблих унаслідок однієї з атак.

Вас також можуть зацікавити новини: