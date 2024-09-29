Відстань до цілі сягає понад 600 кілометрів.

Сили безпеки та оборони України атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області, повідомило УНІАН проінформоване джерело.

"В ніч на 29 вересня внаслідок спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області РФ", – повідомило джерело.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований у ніч на 29 вересня близько 2:30. Для атаки було застосовано 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі сягає понад 600 кілометрів.

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"Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа. Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ", – додало джерело.

Інші операції українських спецслужб

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня стало відомо, що українські БПЛА ударили по складу з боєприпасами в місті Торопці Тверської області. Повідомлялося, що на момент удару на складі до 30 тис. різних боєприпасів.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ще двох великих складів із боєприпасами на території Росії – у Краснодарському краю та у Тверській області. Зокрема арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краю входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів і є однією з ключових у логістичній системі російських військ.

На думку військового експерта Івана Ступака, завдяки ударам по великих складах із боєприпасами на території РФ, Україна отримала "певну фору" перед опалювальним сезоном у вигляді декількох місяців. Експерт вважає, що втрата такої кількості боєприпасів може вплинути на здатність РФ проводити масовані обстріли.

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