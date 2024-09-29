Ціллю стали енергетичні та військові об'єкти противника.

У ніч на 29 вересня Росію атакувала велика кількість дронів. У Міноборони РФ стверджують, що збили 125 українських БПЛА над Волгоградською, Бєлгородською, Воронезькою, Ростовською, Брянською та Курськом областями, а також Краснодарським краєм та Азовським морем.

Як пише Astra, вибухи, зокрема, пролунали у Єйську Краснодарського краю неподалік військового містечка. Там також знаходиться аеродром ВМФ РФ "Балтимор", де базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.

Російські військові Telegram-канали заявляли про атаку у напрямку енергетичних та військових об'єктів у Волгоградській, Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській та Саратовській областях, а також Кубані та Ставропіллі.

У багатьох населених пунктах спалахнули пожежі. За даними ЗМІ, у Котлубані "прилетіло" у крупний арсенал. У Волгодонську вибухи пролунали біля АЕС. Збитий уламок влучив у багатоповерхівку в Воронежі, також у цьому регіоні спалахнув ліс.

Атаки дронів по території РФ

У зоні досяжності засобів ураження Сил оборони України перебувають десятки російських складів із боєприпасами, зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Як відомо, 18 вересня Сили оборони України вдарили по величезному складу з боєприпасами в Торопці Тверської області Р, де зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів.

21 вересня українські бійці вдарили по російському арсеналу "Тихорецьк" у Краснодарському краї та по 23-му арсеналу у Тверській області - там зберігали тактичні ракети і керовані авіабомби.

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