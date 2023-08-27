Упродовж доби відбулося 23 бойових зіткнень.

Сили оборони України відбили атаки російських загарбників на двох напрямках і стримують ворога на ще одному напрямку. Як повідомляє Генерального штабу ЗСУ, протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Так, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового та М'ясожарівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

При цьому, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

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Крім того, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку під артилерійські та мінометні обстріли противника потрапили Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське, Донецької області.

Також, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційногго удару в районі Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали населені пункти: Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

Як зазначили у Генштабі, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Ольгівське, Червоне, Гуляйпільське, Єгорівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів: Зміївка, Томарине, Бургунка, Тягинка, Херсон, Білозерка та інші.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше американські аналітики зазначили, що ЗСУ досягли меж наступної серії підготовлених російськими окупантами оборонних рубежів. Ці рубежі можуть бути слабкішими за первинні, але все одно становлять серйозну проблему. При цьому відзначається, що російські оборонні "лінії" також є умовними в тому сенсі, що підготовлені окупантами позиції неоднакові по всьому фронту на півдні України і не повністю укомплектовані.

Водночас стало відомо, що на Лимано-Куп’янському напрямку російське угруповання налічує понад 100 тисяч загарбників. На цьому напрямку наразі продовжується оборонна операція.

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