Підтверджено ураження живої сили противника з втратами.

Сили оборони України знищили склад боєприпасів російських загарбників на Сватівському напрямку в Луганській області.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram. Вдалою роботою по окупантах відзначилася наша аеророзвідка та артилеристи.

"На Сватівському напрямку аеророзвідка наших прикордонників спільно з артилерією ЗСУ вразили чергові ворожі цілі. Завдяки корегуванню знищено місце розташування росіян зі складом боєкомплекту та вантажівку "Урал", - йдеться у зведенні.

Також підтверджено ураження живої сили противника з втратами.

Останні втрати РФ на фронті України

Нагадаємо, що кожного дня Генштаб ЗСУ та українські військові тішать новими звітами щодо втрат армії РФ на фронті України.

До прикладу, станом на ранок 6 квітня наші захисники "відмінусували" ще 480 ворожих солдатів. Загальні втрати РФ становлять 177 110 окупантів.

Також вдалося знищити 2 танки, 3 броньовані машини, 8 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 4 БПЛА та 13 одиниць автомобільної техніки ворога.

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