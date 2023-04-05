Оприлюднено відповідне відео.

У Херсонській області артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України знищили польову гармату російських окупантів "Гіацинт-Б", яка обстрілювала мирні села. Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил ЗСУ.

"Артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили орківську гармату 2A36 "Гіацинт-Б", яка обстрілювала мирні села на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

На кадрах опублікованого відео можна чітко побачити потужний удар по техніці російських загарбників й оцінити результати атаки ЗСУ.

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Росія обстрілює Херсонщину - останні новини

Після звільнення правобережжя Херсонської області російські війська осіли на лівому боці й регулярно ведуть вогонь по житлових кварталах деокупованих територій.

РФ обстрілює Херсон та прилеглі населені пункти ледь не щодня, прицільно б'ючи по цивільних. Наприклад, 1 квітня окупанти вдарили з артилерії по Херсону, внаслідок чого одна людина загинула. Крім цього росіяни обстріляли село Козацьке, де також влучили в приватний будинок. Внаслідок цього четверо людей були поранені.

Тим не менше на окупованій лівобережній частині Херсонської області російські військові готуються до оборонних дій, облаштовують додаткові рубежі.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 176 240 окупантів, з них 550 за 4 квітня. Також на полі бою знищено тисячі одиниць ворожої техніки, зокрема 3629 танків, понад 7 тисяч броньованих машині 306 літаків.

За підрахунком Міноборони, протягом 27 березня - 2 квітня українські військові знищили 23 танки, 39 бойових броньованих машини, 56 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 установки протиповітряної оборони, 51 одиницю автотехніки та 14 одиниць спецтехніки.

Водночас у британській розвідці зазначили, що небойові втрати в армії російських окупантів складають меншість від загальної кількості поранених і ліквідованих солдатів. Головною причиною небойових втрат у росіян є вживання алкоголю.

Загарбники вдаються до різних тактик ведення бойових дій. Інколи командири кидають їх у змішані атаки з "вагнерівцями" та "кадирівцями". Рівень комунікації між цими підрозділами дуже низький, що стає причиною високих втрат.

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