Одна людина отримала травми.

Сили протиповітряної оборони збили в небі над Черкаською областю два безпілотники та ракету російських окупантів.

Про це у Тelegram-каналі повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Увечері над Канівщиною силами ППО збито два безпілотники. Подробиці з'ясовуємо. Попередньо, люди не постраждали", - зазначив він.

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Водночас у Черкаському районі, додав Табурець, "під час крайньої повітряної тривоги наші захисники збили ворожу ракету".

"Одна людина травмована. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - повідомив голова ОВА.

Ракетний удар по Україні

Вранці сьогодні, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чути у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях тощо. Зафіксовано влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що Росія використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Українські бійці знищили 56 цілей. Серед них - 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 - типу "камікадзе").

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