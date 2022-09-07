Тим часом ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

За минулу добу ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього здійснив до 20 вильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України.

"Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне", - наголосили у Генштабі.

Так на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Зокрема, на Сіверському напрямку зафіксовано мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки. На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке.

Тим часом на Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки. На Бахмутському напрямку здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка, а на Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки.

На Запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 34 вильоти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що приватні воєнні компанії ворога зазнають суттєвих втрат.

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