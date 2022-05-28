Вибухи пролунали в районі одного з виїздів з міста.

Російські війська обстріляли ракетами Кривий Ріг.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"Ракетні удари в районі одного з виїздів з міста. Нічого не фотографуємо і не виставляємо в соцмережі. Всім залишатися в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Про "прильоти" в передмісті Кривого Рогу також написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Всі служби працюють. Масштаби руйнувань і дані щодо постраждалих уточнюються, додаткова інформація буде пізніше", - зазначив він.

"Прильоти" у Дніпропетровській області

Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Ворог цілився по Зеленодольській громаді та потрапив у церкву - вже не вперше.

"Пошкоджено вікна, огорожу та ворота. Люди цілі, ніхто не постраждав. Це вже другий випадок в нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "русский мир", - розповів Микола Лукашук.

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