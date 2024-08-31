'Сирський конкурує з Будановим': російських добровольців виключили з Курської операції, - Le Monde

Повстанці трохи розчаровані цим рішенням, але загалом задоволені реалізацією цієї операції.

Російські добровольці, які воюють на боці України проти режиму диктатора Володимира Путіна утрималися від участі у наступі ЗСУ в Курській області РФ. Це міг бути шанс для них возз'єднатися з батьківщиною.

Як пише Le Monde, Генштаб української армії вирішив не допускати російських повстанців до найзухвалішої операції Києва за два з половиною роки.

Політик Ілля Пономарьов, який керує легіоном "Свобода Росії", і Денис Капустін "Рекс", командир Російського добровольчого корпусу (РДК), підтвердили, що їхні підрозділи були виключені зі складу сил, які вторглися у Курську область. Двоє чоловіків також підтвердили набагато більш делікатну інформацію, яка за останні тижні стала відкритою таємницею в Києві, але яку жоден офіційний представник не буде коментувати публічно: Генштаб виключив ГУР, яке координує російських повстанців і проводить власні операції на території противника, з Курської операції або принаймні з її початкової штурмової фази.

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"ГУР і російські бійці були виключені з операції, але не з військових причин. Це більше з особистих причин: командувач української армії генерал Олександр Сирський, який має певне суперництво з головою військової розвідки генералом Кирилом Будановим, хотів, щоб його хвилина слави була успішною", - повідомило джерело, близьке до повстанських рухів.

Російські повстанці, які брали участь у різних вторгненнях до Росії з моменту свого першого рейду в березні 2023 року в Брянській області, а потім у більш масштабній операції в червні 2023 року в Бєлгородській області, намагаються не демонструвати надмірного розчарування через свою відсутність в Курській області.

"Якби Київ забажав, ми могли б управляти цими територіями в Росії. У нашому русі є колишні місцеві чиновники, в тому числі з Курської області, які могли б керувати альтернативною кремлівській місцевій владі", - сказав Пономарьов.

Він стверджує, що "цей варіант обговорюється в Києві".

Певна недовіра

Більш активна у військовому відношенні ультраправа активістська група РДК зізналася, що Курська операція була для них неочікуваною.

"Це було неочікувано, і нас не запрошували брати участь, хоча ми б хотіли. З нашого боку ми готуємо інші штурми, інші сюрпризи", - сказав Капустін.

Однак лідери двох російських повстанських угруповань не приховували свого захоплення успіхом українських військових у Росії, операцією, яка "перевершила всі очікування" і мала "втішний" результат. Дві групи, які брали участь у військових операціях ГУР навесні по обидва боки кордону після російського наступу, розпочатого 10 травня на північ від Харкова, все ще відчувають певну недовіру з боку українців.

Пономарьов охоче визнає дві основні перешкоди на шляху підйому російського повстання. По-перше, це кадри, логістика та безпека.

"Тільки 5% кандидатів у легіон "Свобода Росії" вдається вибратися з Росії, і то через усі фільтри українських спецслужб", - сказав він.

Друга перешкода політична і стосується не лише України.

"Нам не вистачає підтримки в Європі та США, тому що ніхто не хоче зміни режиму в Росії. Захід цього боїться", - сказав він.

Під час поїздок західними столицями Пономарьов сказав, що зустрічає "все більше і більше чиновників, які приватно зізнаються, що не вірять у припинення конфлікту без змін у Кремлі, але попереджають, що ніколи не скажуть цього публічно".

Операція в Курській області

Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Курській області. За добу нашим захисникам вдалося просунутися на окремих напрямках ще на два кілометри. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Операція українських військ у Курській області РФ значно змінила динаміку війни. Зокрема, це підірвало моральний дух окупантів. Як писало The Hill, багато хто прозвав маневр ЗСУ нерозважливою авантюрою через короткостроковий характер попередніх операцій. Однак в міру розгортання Курської операції стає все більш очевидним, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відкрив новий фронт, чим застав противника зненацька.

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