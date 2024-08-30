Путін, який колись так міцно контролював ситуацію, здається приголомшеним ситуацією.

Операція українських військ у Курській області РФ значно змінила динаміку війни. Зокрема, це підірвало моральний дух окупантів.

Як пише The Hill, багато хто прозвав маневр ЗСУ нерозважливою авантюрою через короткостроковий характер попередніх операцій. Однак в міру розгортання Курської операції стає все більш очевидним, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відкрив новий фронт, чим застав противника зненацька.

Зазначається, що вплив боїв на території РФ помітно далеко за межами поля бою, оскільки це демонструє безлад всередині Кремля. Через це фокус командування країни-агресора змістився з України на все більш крихке утримання влади.

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Якщо РФ хоче повернути свої території, їй знадобиться більше військ. Однак це не вийде, якщо окупанти не залишать свої позиції в Україні або не відправлять у Курську області молодих призовників. Але другий варіант є політично складним завданням на тлі попередньої обіцянки правителя РФ Володимира Путіна не відправляти їх в Україну.

"Президент Володимир Путін, який колись так міцно контролював ситуацію, здається приголомшеним і безцільно блукає нудними засіданнями, якими він колись керував із загрозою та владою. Минули загрози ядерної ескалації, літні канікули в Сибіру без сорочок і дивні виступи проти Заходу. Трансформація характеру може відображати накопичені психологічні наслідки програшу в довгій і безглуздій війні. Але це також пожвавлює наполегливі чутки про те, що людина, яка стоїть на камері, зовсім не президент", - зазначає видання.

При цьому пов’язана з війною нестача робочої сили в цивільній економіці, безумовно, посилюватиметься, оскільки конфлікт і його попит на солдатів розширюватимуться, що призведе до зростання зарплат і цін. Економічні труднощі, глибше українське вторгнення чи чергова спроба широкомасштабної мобілізації може повернути росіян до вуличних протестів.

Уже є ознаки заворушень у регіонах етнічних меншин Росії. Насильницьке незгода, безумовно, зростатиме, враховуючи непропорційну кількість неслов’янських меншин, які гинуть під час нападів смертників на українські окопи та артилерійського вогню на фронті.

Війна в Україні - Курська операція ЗСУ

Українська операція в Курській області РФ - це контрнаступ, а не "вторгнення", вважає американський генерал у відставці, екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Зухвалий наступ України на територію Росії підірвав режим Путіна і довів хибність його попереджень про те, що посилення західної підтримки Києва призведе до ескалації війни, заявив міністр закордонних справ Швеції.

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