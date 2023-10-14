За його словами, Сили оборони чітко розуміють замисел ворога та відбивають атаки.

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку.

"Тривають важкі бої. Головна мета ворога - розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл. Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям", - розповів Сирський.

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Генерал зауважив, що українські бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів.

З метою вивчення обстановки та прийняття оперативних рішень Сирський працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман". Зокрема, він зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про поточну обстановку. На місці були прийняті рішення щодо подальших дій та розв’язано ряд проблемних питань.

Крім того, Сирський зустрівся з нашими військовослужбовцями, які безпосередньо виконують бойові завдання. Подякував їм за мужність, стійкість, героїзм, зразкове виконання свого військового обов’язку. Також командував вручив воїнам відзнаки, цінні подарунки та грошові премії, особисто поспілкувався з кожним.

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Як повідомляв УНІАН, за словами начальника прес-служби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, окупанти активізували спроби наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. Проте ЗСУ відбивають ворожі атаки і завдають росіянам значних втрат.

Зокрема, за добу на Лимано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 206 окупантів та 15 одиниць техніки та озброєння, а на Бахмутському - 109 росіян та 12 одиниць їхньої техніки. Також вдалося знищити командно-спостережний пункт роти на цьому напрямку, 10 російських дронів та сім складів боєприпасів.

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