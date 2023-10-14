Ворог намагається прорвати оборону українських воїнів, але марно, поділився керівник прес-служби Східного угруповання військ.

Російські окупанти інтенсифікували наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку.

Українські військові відбивають ворожі штурми та завдають ворогу втрат, повідомив в ефірі телемарафону начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на цьому напрямку, використовуючи різні сили і засоби, включно з танками, артилерією, авіацією та іншим озброєнням", - розповів він.

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Так, за добу на цьому напрямку росіяни 611 разів обстріляли українські позиції, 13 разів використовували авіацію та 25 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Свої зусилля окупанти зосередили поблизу Синьківки, Іванівки, Макіївки, Діброви та Першотравневого.

"Проте безуспішно, всі атаки були відбиті, противник зазнав втрат та не мав успіху. За добу на Лимано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 206 окупантів та 15 одиниць техніки та озброєння. Зокрема, 2 танки Т-72, 5 бойових броньованих машин…, декілька гармат…, міномет", - розповів Євлаш.

Водночас на Бахмутському напрямку українська армія продовжує наступальні дії, зокрема, на південному фланзі. Росіяни на цьому напрямку перебувають в обороні, однак продовжують гатити з артилерії по позиціях ЗСУ - за добу таких атак було 543.

На цьому напрямку українській армії вдалося ліквідували 109 росіян та 12 одиниць їхньої техніки. Зокрема, танк, гармати, автомобільну техніку та зенітно-ракетний комплекс. Також вдалося знищити командно-спостережний пункт роти на цьому напрямку, 10 російських дронів та сім складів боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває - зараз це варто знати

Раніше стало відомо, що російські загарбники почали активно намагатися захопити місто Авдіївка Донецької області (Авдіївський напрямок) і зазнають провалів.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували ще 970 російських загарбників та десятки одиниць ворожої техніки. Зокрема майже 60 ворожих танків, броньованих машин та одиниць артилерії.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 286 тисяч 890 своїх військових і понад 40 тисяч одиниць техніки та озброєння.

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