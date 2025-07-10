Компанія Thales отримала гарантоване фінансування на виробництво 5 тисяч ракет.

Велика Британія та Україна уклали угоду про постачання ракет до систем ППО від компанії Thales. Йдеться про 5 тисяч ракет протиповітряної оборони від британської компанії Thales, повідомляють на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що угоду підписано 10 липня на конференції з відновлення України, яка проходить у Римі. Як ідеться в повідомленні уряду, країна вироблятиме для України ракети для систем ППО Thales. Забезпечить це гарантоване фінансування на суму понад 3 млрд доларів терміном на 19 років.

У заяві зазначено, що угода про постачання 5 тисяч зенітних ракет ППО від Thales дасть змогу Україні продовжити боротьбу проти російської агресії і сприятиме зростанню британської економіки.

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Видання пише, що Велика Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги на суму понад 360 млн доларів протягом наступного року.

"Ця заява підкреслює нашу незмінну підтримку України - посилення її протиповітряної оборони проти руйнівних атак дронів і ракет, а також підтримку важливої роботи з відбудови країни та надання народу надії, якої він так потребує", - цитуються в повідомленні слова британської віце-прем'єрки Анджели Рейнер.

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У Держдепі США заявили, що країна продовжить допомагати Україні. Там підкреслили, що паузу в постачанні озброєнь не варто сприймати, як зміну підходу США до цього питання.

До цього президент США Дональд Трамп пообіцяв незабаром відправити Україні ракети-перехоплювачі Patriot. А його спецпредставник Кіт Келлог сказав, що для відновлення України міжнародні партнери мають розробити аналог "плану Маршалла".

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