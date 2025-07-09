За словами Теммі Брюс, США залишаються найбільшими помічниками України.

Сполучені Штати Америки ніколи не відмовлялися від підтримки України та планують допомагати нашій державі і надалі. Про це заявила керівник пресслужби Державного департаменту США Теммі Брюс, цитує "Суспільне".

"Ми були і залишаємося найбільшими помічниками України", - запевнила вона.

За її словами, нещодавню паузу в постачанні зброї не варто сприймати як зміну підходу адміністрації США до підтримки України.

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Військова допомога США для України - що відомо

Раніше видання Axios писало, що президент США Дональд Трамп пообіцяв негайно відправити Україні ракети-перехоплювачі Patriot. Відомо, що на початку місяця США призупинили поставку цих ракет в Україну, однак Трамп змінив своє рішення після розмови із Зеленським.

"Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні у зміцненні протиповітряної оборони, але наголосив, що США повинні призупинити останню поставку зброї, щоб перевірити свої запаси, повідомили два джерела, обізнані про розмову...", - підкреслили в Axios.

Також американський президент розкритикував Путіна і пообіцяв відправити Україні зброю. Зокрема Трамп сказав журналістам, що розчарований небажанням правителя Кремля зупинятися.

"Ми надішлемо більше зброї. Ми мусимо. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють", - наголосив він.

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