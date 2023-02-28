Збройні сили України почали отримувати автоматизовані системи розвідки і спостереження SurveilSPIRE. Комплекси розвідки постачає німецька оборонна компанія Rheinmetall у співпраці з естонською DefSecIntel.
Як повідомляє прес-служба компанії, системи постачають в Україну на замовлення уряду Німеччини. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з найменшою кількістю персоналу.
Отриману інформацію системи обробляють за допомогою спеціального ПЗ і штучного інтелекту.
Вартість замовлення становить щонайменше 10 мільйонів євро.
Системи розвідки та спостереження SurveilSPIRE - детальніше
До складу систем SurveilSPIRE входять:
- мобільні вишки з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі;
- міні-дрони з автопілотом;
- системи управління (командні пункти).
Системи розвідки Rheinmetall - що ще відомо
Мобільні вишки спостереження SurveilSPIRE обладнані бездротовими каналами зв'язку (4G і Starlink), оперативно передають відео спостереження в командний пункт. Тривалу роботу веж без живильних кабелів або джерела палива забезпечують сонячні панелі.
Міні-дрони з автопілотом здійснюють патрулювання і польоти для виконання певних завдань. Це дозволяє перевіряти виявлені загрози та ініціювати необхідні контрзаходи.