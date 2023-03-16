Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам українські захисники скомбінували і створили також далекобійний "вогневий кулак".

ЗСУ застосовують "сітку смерті" з усіх засобів ракетно-артилерійського ураження, результатом чого є знищення ворожих сил на 80%.

Як повідомляє Military Media Center, про це сказав тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

"Західні партнери України навіть стверджують, що ми створили надзвичайний "кілнет" - або "Сітку смерті ЗСУ". Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80 відсотків втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота", - зазначив він.

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Баранов підкреслив, що українські гармаші і ракетники комплексно взаємодіють з іншими засобами ураження – до авіації включно.

За його словами, завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам українські захисники скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести дієву контрбатарейну боротьбу.

"Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо його і знищуємо їх ще до того, як вони будуть готові завдати удару. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх — так", - заявив Баранов.

Війна в Україні: актуальні новини

Втрати РФ в Україні за добу зросли на 1040 загарбників і тепер становлять понад 162 тисячі осіб. На цей час знищено також 289 гелікоптерів противника, 18 кораблів/катерів та 257 одиниць спеціальної техніки.

Жорсткі бої тривають на сході України, але там ворог вже зменшив кількість атак на позиції захисників України. Вранці 16 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках було відбито понад 75 атак з боку супротивника.

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