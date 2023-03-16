За добу на українській землі ліквідували ще 11 бойових броньованих машин супротивника, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати РФ в Україні за добу зросли на 1040 загарбників і тепер становлять понад 162 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За його даними, також за добу було ліквідовано 12 танків супротивника та 11 ворожих бойових броньованих машин.

Загальні втрати супротивника з початку широкомасштабного вторгнення такі: танків - 3504 одиниці, бойових броньованих машин - 6810, артилерійських систем - 2539 (+11), РСЗВ - 503 (+1), засобів ППО - 265 (+3), літаків - 305 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+13), автомобільної техніки та автоцистерн - 5394 (+17).

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На цей час знищено також 289 гелікоптерів противника, 18 кораблів/катерів та 257 одиниць спеціальної техніки.

Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати

Найактивніші бойові дії тривають на сході України, але там ворог вже зменшив кількість атак на позиції захисників України. Вранці 16 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках було відбито понад 75 атак з боку супротивника.

Варто зазначити, що, за даними Генштабу, 14 березня на цих напрямках росіяни атакували українських воїнів понад 90 разів та зазнали поразок.

Супротивник зазнає величезних втрат в Україні. Втрати росіян в Україні 15 березня становили 161520 окупантів.

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