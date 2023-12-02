За добу РФ втратила близько 300 осіб лише під Авдіївкою.

На Таврійському напрямку і, зокрема, біля Авдіївки російські окупанти у півтора раза знизили кількість атак.

Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. "Наразі тривають бої, щоправда, загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" і, зокрема, біля Авдіївки ворог майже в півтора раза зменшив кількість атак у порівнянні з попередньою добою. Одна з причин - це дуже великі втрати ворога… Також потрібно деяке перегрупування, плюс підвезення боєприпасів і поповнення втрат", - сказав речник.

За його словами, загалом було зафіксовано 34 бойових зіткнення і 21 з них - біля Авдіївки. Там ворог продовжує кидати вперед піхоту, проте майже не використовував техніку. За добу втрати росіян в операційній зоні ОСУВ "Таврія" становлять 495 осіб, а в районі Авдіївки, зокрема, - близько 300.

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"Також знизилася активність ворожої авіації та артилерії - за добу всього 4 авіаудари, перед тим було 17-18, і для ударів російські терористи продовжують використовувати керовані авіаційні бомби і б’ють здалеку", - зазначив Штупун.

Речник також повідомив, що Авдіївський коксохімічний завод контролюють Збройні сили України, а в промзоні тривають жорсткі бої.

Авдіївка сьогодні у центрі уваги - що варто знати

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), російські війська мають просування у районі Авдіївки та ведуть наступ в районі Старомайорського на Донеччині.

При цьому аналітики ISW також зазначали, що Міноборони Росії бреше про "активну оборону" своїх військ в районі Авдіївки Донецької області, щоб приховати відсутність прогресу окупантів у наступі.

Аналітики групи DeepState раніше повідомляли, що ситуація біля Авдіївки Донецької області дуже важка - там наразі тривають важкі бої. Окупаційні війська закидують позиції ЗСУ великою кількістю піхоти.

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