Шойгу намагається зменшити очікування щодо здатності російської армії досягти важливих успіхів.

Міноборони Росії бреше про "активну оборону" своїх військ в районі Авдіївки Донецької області, щоб приховати відсутність прогресу окупантів у наступі.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, ворог не може трансформувати тактичні досягнення на фронті в оперативно значущі успіхи. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що наступальні дії в Україні — це частина "активної оборони". Наразі він намагається зменшити очікування щодо здатності окупаційних сил досягти важливих успіхів.

За словами експертів ISW, 1 грудня Шойгу сказав, що росіяни захоплюють "більш вигідні" позиції. При цьому посадовець відзначив бригади, які, як припускають, діють у східних районах України.

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"Російські офіційні особи навмисно вводять в оману, називаючи ці наступальні дії частиною "активної оборони"", — наголошується у звіті.

Аналітики вважають, що російському командуванню слід було б переслідувати певну оперативну мету, якби вони відкрито заявили, що намагаються захопити Авдіївку. Однак наразі у Міноборони РФ не впевнені в здатності загарбників трансформувати досягнення тактичного рівня в оперативно значущі успіхи.

Війна в Україні - бої за Авдіївку

Нещодавно повідомлялось, що окупанти просунулися в районі Авдіївки та Старомайорського. За словами експертів, Авдіївка зараз нагадує Бахмут 8-місячної давності.

Аналітики групи DeepState повідомляли, що ворог намагається лізти будь-яким способом. Він ховається від ураження артилерії, FPV-дронів у залишках будинків, шукає підбиту техніку, вириває нори. Там територія всіяна трупами.

Російські окупанти показали масштаби бойових дій на Авдіївському напрямку. Посадки під містом знищені вщент, з дерев навколо залишилися лише стовбури.

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