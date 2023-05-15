Російські загарбники атакували правоохоронців біля Часового Яру.

Сьогодні, 15 травня, автомобіль поліцейського підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на Донеччині, унаслідок атаки з боку російських окупантів пʼятеро членів екіпажу отримали поранення.

Про це повідомляється у Telegram Національної поліції України. Поліцейські потрапили під російський обстріл у районі Часового Яру (знаходиться під Бахмутом). Зазначається, що "Білі янголи" самі вибралися із зони ураження, їм надано медичну допомога.

Стан постраждалих правоохоронців зʼясовується.

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Ситуація в Донецькій області - зараз це варто знати

Росіяни вже тривалий час намагаються захопити місто Бахмут, на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Ворог на Донбасі зазнає серйозних втрат.

14 травня стало відомо, що українські воїни на околоцях Бахмута взяли під свій контроль понад 10 позицій супротивника. Крім того, наші захисники зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського.

Довідка УНІАН. Історія "Білого янгола" бере початок з підрозділу поліції Донецької області, який евакуював дітей і цілі родини з небезпечних територій, розвозив гуманітарну допомогу та допомагав людям. Перший екіпаж працював на автомобілі швидкої допомоги, тому люди назвали його "Білим янголом".

Наразі у цьому поліцейському підрозділі понад 20 екіпажів, які постійно працюють поблизу ліній фронту. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, серед них - 600 дітей.

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