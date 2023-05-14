Захисники України взяли в полон російських солдат.

Українські військові за сьогодні, 14 травня, взяли під свій котроль понад десяток ворожих позицій на околицях Бахмута. Захисники України зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, а також взяли в полон окупантів.

"Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин", - повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

При цьому додала, що ті, хто знає реальную обстановку і знаходиться зараз там, то розуміє всю гостроту ситуації.

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"Це коли один метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно", - повідомила Маляр.

Заступник міністра оборони розповіла, в самому Бахмуті "дуже гаряче", ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої.

"Завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку", - наголосила вона..

При цьому зазначила, що Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський тримає ситуацію під контролем.

"Аналізує, планує, приймає рішення. Як і мусить бути, справжній бойовий генерал з військом у найгарячіші моменти.Поруч з ним вміло керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції", - додала вона.

Бої за Бахмут - останні новини

В Бахмуті продовжуються жорстокі бої. Нашим воїнам вдалося відвоювати за останні дні території, на захоплення яких у російських військ пішли місяці.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що операція у Бахмуті буде початком українського контрнаступу, його прелюдією.

За оцінками ISW, станом на вчора українські сили оборони звільнили майже 17 кв. км в районі Бахмута.

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