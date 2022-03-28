Разом з тим Київ не припиняє облаштовувати оборонні позиції з багатьма "сюрпризами" для ворога.

У Києві налагоджена оборона. Ракетні удари вдало збиває ППО, а Збройні Сили України відтискають ворога від столиці України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів командир батальйону тероборони Києва Петро Кузик.

За його словами, місто не припиняє облаштовувати оборонні позиції з багатьма "сюрпризами" для ворога.

Вчора, 27 березня, українські захисники в напрямку Ірпеня серйозно відтиснули ворога від Києва. За словами Кузика, можна сказати, що зараз відбувається закріплення.

"Почистили там, у тому напрямку, добряче", – наголосив командир батальйону ТрО.

Він пояснив, що у напрямку лівого берега українські військові теж працюють – чистять села, знищуючи ворога.

"Зараз намагаємось перерізати шляхи постачання. Якщо це вдасться – буде ідеальна ситуація", – зауважив Кузик.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ продовжує оборонятися. Жити і працювати в умовах воєнного стану. У передмістях столиці тривають бої, але місто продовжує оборонятися.

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