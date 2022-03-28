У Дарницькому районі Києва внаслідок потрапляння залишків збитої ворожої ракети виникла пожежа на території приватного будинку.
Як повідомляє у Telegram Держслужба з надзвичайних ситуацій України, інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку 27 березня о 23:12.
Після прибуття на місце бійці ДСНС встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі. Загалом виникла пожежа площею близько 100 кв. м, яку було ліквідовано о 01:24. На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 8 осіб.
Про жертви чи постраждалих не повідомляється.