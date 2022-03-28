Внаслідок потрапляння залишків збитої ворожої ракети загорілася садиба.

У Дарницькому районі Києва внаслідок потрапляння залишків збитої ворожої ракети виникла пожежа на території приватного будинку.

Як повідомляє у Telegram Держслужба з надзвичайних ситуацій України, інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку 27 березня о 23:12.

Після прибуття на місце бійці ДСНС встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі. Загалом виникла пожежа площею близько 100 кв. м, яку було ліквідовано о 01:24. На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 8 осіб.

Про жертви чи постраждалих не повідомляється.

Вас також можуть зацікавити новини: